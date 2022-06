L’Ora, inchiostro contro piombo: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, va in onda in prima TV su Canale 5 L’Ora, inchiostro contro piombo, una miniserie diretta da Piero Messina Ciro d’Emilio e Stefano Lorenzi. Si tratta di un thriller dalle connotazioni poliziesche prodotta da Indiana Production, Squareone Productions e Snd Groupe M6 in collaborazione con RTI. Il protagonista della storia è Claudio Santamaria, ma la vicenda è tratta dal romanzo “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile. Di seguito scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla fiction di Canale 5.

Trama

La storia è ambientata nella Palermo del 1958. Il protagonista, Antonio Nicastro, è un uomo che è appena arrivato in Sicilia per lavoro. Il suo nuovo incarico è dirigere un quotidiano, L’Ora, il più rispettato della città. Purtroppo in quel periodo Palermo non è una città come tutte le altre, accadono episodi spiacevoli a causa dell’alto tasso di criminalità dato anche dalla mafia.

L’Ora, inchiostro contro piombo: il cast della miniserie

Il protagonista è Claudio Santamaria che interpreta il direttore del giornale L’Ora Antonio Nicastro. Scopriamo tutti i personaggi e i rispettivi attori che popolano la serie TV:

Claudio Santamaria: Antonio Nicastro

Maurizio Lombardi: Marcello Grisanti

Daniela Marra: Enza Cusumano

Francesco Colella: Giulio Rampulla

Bruno Di Chiara: Salvo Licata

Marcello Mazzarella: Gaetano Donati

Silvia D’Amico: Anna Nicastro

Giampiero De Concilio: Nicolino Ruscica

Giovanni Alfieri: Domenico Sciamma

Josafat Vagni: Marco Maravigna

Fabrizio Ferracane: Michele Navarra

Lino Musella Luciano Liggio

Selene Caramazza: Olivia Butera

Daniela Scattolin: Nerina

Giorgia Spinelli: Avvocato Muscarà

Tiziana Lodato: Silvia Congiu

Samuele Segreto: Dino Ruscica

Paride Benassai: Signor Sciamma

Giuseppe Tantillo: Vito Monteleone

Quante puntate

Da quante puntate è composta L’Ora, inchiostro contro piombo? La miniserie di Canale 5 è composta da dieci episodi, ma la trasmissione in chiaro in TV prevede che ogni puntata sia composta da almeno due episodi, della durata di 50 minuti ciascuno. Di seguito vi riportiamo la programmazione Mediaset, ma ci teniamo a precisare che potrebbe cambiare in base alle esigenze di palinsesto:

Prima puntata, mercoledì 8 giugno 2022

Seconda puntata, mercoledì 15 giugno 2022

Terza puntata, mercoledì 22 giugno 2022

Quarta puntata, mercoledì 29 giugno 2022

Quinta puntata, mercoledì 6 luglio 2022

L’Ora, inchiostro contro piombo streaming e TV

Dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la miniserie va in onda ogni mercoledì sera a partire dall’8 giugno 2022 alle ore 21:21 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole l’HD deve pigiare il tasto 505. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. E c’è di più: chi non può seguire la live streaming può recuperare la messa in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.