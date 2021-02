L’amore strappato: il cast (personaggi) della fiction

Da mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la fiction L’amore strappato, miniserie televisiva in 3 puntate (diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi) già andata in onda dal 31 marzo al 14 aprile 2019, ispirata da una storia vera. Ma qual è il cast (personaggi) de L’amore strappato? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Rosa Macaluso

Enzo Decaro: Rocco Macaluso

Ricky Tognazzi: Avvocato Smiraglia

Primo Reggiani: Avvocato Mariani

Marco Falaguasta: Luigi

Isabella Aldovini: Dott.ssa Marzia

Valentina Carnelutti: Francesca Vittori

Michele De Virgilio: Alberto Vittori

Francesca Di Maggio: Arianna Macaluso

Romano Reggiani: Ivan Macaluso

Elena Minichiello: Arianna Macaluso da piccola

Christian Monaldi: Ivan Macaluso da piccolo

Sara Casanica: Tiziana

Storia vera

Abbiamo visto il cast de L’amore strappato, ma la fiction è ispirata da una storia vera? La risposta è sì, la miniserie racconta il clamoroso errore giudiziario che ha coinvolto nel 1995 la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori. In conseguenza di un terribile errore giudiziario, la vita della famiglia Macaluso è distrutta. Il padre Rocco viene ingiustamente accusato di molestie sessuali nei confronti della figlia minore Arianna e la bambina è immediatamente allontanata dai genitori e affidata a un istituto. Una volta adulta, Angela, ha scritto un libro sulla vicenda, collaborando con i giornalisti Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella, intitolato Rapita dalla giustizia.

