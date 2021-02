L’amore strappato: trama, cast, personaggi, storia vera e streaming della fiction

Da mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la replica della fiction L’amore strappato, miniserie televisiva in 3 puntate (diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi) già andata in onda dal 31 marzo al 14 aprile 2019. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In conseguenza di un terribile errore giudiziario, la vita della famiglia Macaluso è distrutta. Il padre Rocco viene ingiustamente accusato di molestie sessuali nei confronti della figlia minore Arianna e la bambina è immediatamente allontanata dai genitori e affidata a un istituto. Dopo due anni in galera, l’uomo, condannato in primo grado a tredici anni di reclusione, viene assolto in appello con formula piena grazie alla moglie Rosa che si adopera in ogni modo per dimostrare l’innocenza del marito. Nonostante ciò il tribunale dei minori concede l’adozione della bambina a una coppia che ha già una figlia naturale e un altro figlio adottivo. Arianna cresce nella nuova famiglia circondata dall’affetto dei nuovi genitori e dei fratelli, ma portandosi dentro il trauma subito da piccola. Quando la ragazza è ormai prossima alla maggiore età, viene rintracciata da Rosa che non ha mai smesso di cercarla ed avvicinata da Ivan, il suo vero fratello, ma dopo dieci anni di lontananza è confusa e, comunque, non può ricongiungersi ai genitori biologici fino al compimento dei diciotto anni. Alla fine la volontà della ragazza, oramai maggiorenne, è quella di ritornare alla famiglia d’origine.

Storia vera

La fiction L’amore strappato è ispirata da una storia vera? La risposta è sì, la miniserie racconta il clamoroso errore giudiziario che ha coinvolto nel 1995 la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori. Una volta adulta, Angela, ha scritto un libro sulla vicenda, collaborando con i giornalisti Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella, intitolato Rapita dalla giustizia.

L’amore strappato: cast e personaggi

Abbiamo visto la trama (storia vera) de L’amore strappato, ma qual è il cast (personaggi) della fiction di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Rosa Macaluso

Enzo Decaro: Rocco Macaluso

Ricky Tognazzi: Avvocato Smiraglia

Primo Reggiani: Avvocato Mariani

Marco Falaguasta: Luigi

Isabella Aldovini: Dott.ssa Marzia

Valentina Carnelutti: Francesca Vittori

Michele De Virgilio: Alberto Vittori

Francesca Di Maggio: Arianna Macaluso

Romano Reggiani: Ivan Macaluso

Elena Minichiello: Arianna Macaluso da piccola

Christian Monaldi: Ivan Macaluso da piccolo

Sara Casanica: Tiziana

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amore strappato, la miniserie in onda su Canale 5? In tutto verranno trasmesse tre puntate: la prima mercoledì 10 febbraio; l’ultima mercoledì 24 febbraio 2021. L’orario della messa in onda dovrebbe essere intorno alle ore 21,20-21,30 con chiusura intorno alle ore 23,30. La durata per ogni puntata è quindi di circa due ore. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 per L’amore strappato (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 10 febbraio 2021

Seconda puntata: mercoledì 17 febbraio 2021

Terza puntata: mercoledì 24 febbraio 2021

Streaming e tv

Dove vedere L’amore strappato in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 per tre mercoledì sera consecutivi (dal 10 al 24 febbraio 2021). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti L’amore strappato: la trama della prossima puntata, la seconda Italia’s Got Talent 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata L’amore strappato: il cast (personaggi) della fiction di Canale 5