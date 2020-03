L’amica geniale 3, il cast: ecco gli attori che non ci saranno più e chi li sostituirà

L’amica geniale ha terminato il percorso della seconda stagione: con la fine di Storia del nuovo cognome, Margherita Mazzucco e Gaia Girace dovranno salutare le loro Elena e Lila, almeno parzialmente. La storia delle due protagoniste procede con il terzo romanzo, Storia di chi fugge e di chi resta e, per una questione anagrafica, le due protagoniste dovranno essere più grandi, più donne, più mature. Fermo restando che sia la Mazzucco che la Girace saranno presenti ancora per un po’ quando la terza stagione tornerà sui piccoli schermi della Rai: le attrici hanno spiegato che forse saranno presenti per i primi tre episodi e poi, al loro posto, arriveranno altre due attrici. Ma chi?

Non è ancora dato sapere chi prenderà il loro posto, ma iniziano già a circolare nomi su chi, ad esempio, potrà interpretare Elena Greco. Come riporta Fanpage, pare che a interpretare la scrittrice esordiente potrebbe essere Alba Rohrwacher, la voce narrante della storia nonché sorella di Alice e compagna di Saverio Costanzo (i due registi della serie). Come invece già sappiamo, a interpretare la versione anziana di Elena sarà Elisabetta De Palo, comparsa già nel primo episodio della prima stagione.

Chi interpreterà invece Lila? Dopo Gaia Girace, che si augura di trovare “qualcuno che la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”, non abbiamo ancora alcuna indiscrezione a riguardo. Ma, così come cambieranno le protagoniste, è dato per scontato che anche gli altri volti giovani del cast lasceranno il posto a versioni più adulte: ciò significa che anche Stefano Carracci, Alfonso, Nino Sarratore e tutti gli altri personaggi che fungono da corredo alle storie di Lila ed Elena dovranno cambiare. Giovanni Amura, che interpreta Stefano, non tornerà, così come Francesco Serpico che interpreta l’odiato e amato Nino Sarratore. Così come per la Maccuzzo e la Girace, anche Amura e Serpico, ad esempio, potrebbero tornare per i primi episodi, il tempo di lasciare poi il posto a una storia più adulta. Vedremo quindi cambiare anche i volti di Rino Cerullo, Ada, Pinuccia, Carmela, Antonio, Enzo, Marisa Sarratore, Marcello e Michele Solara.

L’amica geniale, Storia di chi fugge e di chi resta: la trama della terza stagione secondo il romanzo

Come le precedenti stagioni, anche la terza de L’amica geniale farà riferimento alla storia narrata nei romanzi di Elena Ferrante. Storia di chi fugge e di chi resta entra nel vivo degli anni ’70. Elena è pronta a sposare Pietro Ariota, abbracciando tutta la sua famiglia. Dopo le nozze, si trasferisce a Firenze e ha due figlie – Adele ed Elsa – ma a lungo andare il suo matrimonio inizia a creparsi ed Elena non è del tutto convinta di amare suo marito. A Napoli, nel frattempo, Lila non ha mai messo da parte il suo animo ingegnoso, motivo per cui ha aiutato Enzo a studiare i linguaggi di programmazione. I due si fidanzano e ben presto diventano programmatori, lanciandosi nel reparto informatico.

Intanto, la storia italiana procede di pari passo e, con l’avvio delle manifestazioni, il clima nel rione diventa sempre più teso. Lila ed Elena, rimaste in contatto, coltivano un’amicizia a distanza. Lila, notando quello che sta succedendo a Napoli, chiede allora ad Elena di ospitare Rino per l’estate. Elena ha sicuramente molta acqua che bolle in pentola: tutta colpa di Nino Sarratore, tornato prepotentemente nella sua vita che cerca di ammaliare Pietro ed entrare nelle sue grazie soltanto per continuare a far loro visita, depredando ancora una volta il suo cuore. La carne è debole e la tentazione è troppo forte, al punto che Elena cede: lei e Nino diventano amanti e, ben presto, il desiderio di lasciare Pietro diventa reale.

