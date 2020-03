L’amica geniale, il terzo capitolo è “Storia di chi fugge e di chi resta”. Ma quando parte la terza stagione?

Anche la seconda stagione de L’amica geniale volge al termine e, con ascolti record registrati anche per quanto è riguardato Storia del nuovo cognome, in moltissimi si stanno già domandando quando partirà il terzo capitolo dell’amata fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante per la regia di Saverio Costanzo. Con Storia del nuovo cognome abbiamo visto le due protagoniste, Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace), crescere e affrontare le sfide di una vita da adulte, piena di responsabilità e in cui è necessario fare continue scelte.

La loro amicizia, nata nel degrado di un rione di Napoli nel corso della prima stagione, in questo secondo capitolo per certi versi si è consolidata, mentre tanti eventi hanno portato le due giovani ad allontanarsi. Per quanto riguarda la terza stagione, questa dovrebbe seguire la storia della tetralogia della misteriosa scrittrice, quindi basarsi sul terzo libro della Ferrante, intitolato Storia di chi fugge e di chi resta. Ma quando parte la terza stagione? I fan della serie ritroveranno le stesse attrici protagoniste o sono in programma dei cambiamenti per quanto riguarda il cast?

L’amica geniale 2, come finisce Storia del nuovo cognome?

Storia di chi fugge e di chi resta: la trama

Per quanto riguarda L’amica geniale 3, non ci sono attualmente notizie certe su quando partirà la terza stagione dell’amata serie di Rai 1. Secondo alcune indiscrezioni, però, le riprese del terzo capitolo della fiction che finora ha visto protagoniste Margherita Mazzucco nei panni di Elena (Lenù) e Gaia Girace in quelli di Lila dovrebbero iniziare già nella prossima primavera. L’amica geniale 3, dunque, per rispettare la stessa “tabella di marcia” applicata finora, dovrebbe partire all’inizio del 2021: è probabile, infatti, che le nuove puntate basate sul romanzo Storia di chi fugge e di chi resta saranno mandate in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini a partire dal prossimo febbraio.

Ma qual è la trama del terzo romanzo della saga di Elena Ferrante? Siamo negli anni Settanta e Elena Greco, divenuta una scrittrice di successo a seguito della pubblicazione del suo primo libro, sta per sposarsi con Pietro Airota, figlio del suo professore universitario, mentre affronta gloria e insidie dell’ambiente letterario. Tornata a Napoli e prossima alle nozze, Elena si imbatterà in Pasquale e Enzo, i quali le chiederanno di andare a trovare la sua amica Lila, perché ha bisogno di lei. Quando Elena arriva a casa sua la troverà in pessime condizioni di salute, dovute soprattutto alle pessime condizioni di lavoro nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo.

Lila, che nel frattempo si sarà anche iscritta, su invito di Nadia e Pasquale, al Partito comunista, domanderà alla sua amica di farle una promessa: occuparsi di suo figlio Gennaro se lei, per via del suo cattivo stato di salute, non potrà farlo. E mentre Lila – che si avvicinerà molto ad Enzo, aiutandolo a studiare per lavorare alla IBM fino a diventare la sua fidanzata – si costruirà il suo ruolo di sindacalista pronta a far sentire la voce dei lavoratori sfruttati dell’azienda Soccavo, Elena prenderà in marito Pietro e si trasferirà a Firenze con lui. Tuttavia, ben presto infelice della sua vita matrimoniale, Elena vedrà il suo talento di scrittrice affievolirsi per via della sua insoddisfazione sentimentale. Insoddisfazione che perdurerà fino ad un nuovo incontro con Nino Sarratore: i due inizieranno infatti una frequentazione clandestina.

Storia di chi fugge e di chi resta: chi saranno le protagoniste della terza stagione?

Vedremo Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila) anche ne L’amica geniale 3? Probabilmente no, o semmai solo per i primi episodi. Le due attrici, infatti, sono troppo giovani per interpretare due donne adulte, quindi le Elena e Lila della terza stagione della fortunata e popolare serie tv. A confermarlo la stessa Gaia Girace in una recente intervista a Fanpage, nella quale la giovanissima attrice si è detta dispiaciuta per l’abbandono del personaggio che l’ha finora resa famosa, ma anche contenta di volgere lo sguardo verso nuovi progetti. Il suo sogno, d’altronde, ancora prima di vestire i panni di Raffaella Cerullo, è quello di fare l’attrice.

Non ci sono indiscrezioni su chi sarà la sua sostituta, come anche notizie certe su chi reciterà il ruolo di Elena Greco. Il regista potrebbe anche optare per una riconferma di una delle due protagoniste? Al momento non ci è dato sapere di più.