Kingsman – Secret Service, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 9 novembre 2020, va in onda il film Kingsman – Secret Service, una pellicola del 2014 diretta da Matthew Vaughn tratta dalla miniserie di fumetti The Secret Service di Mark Millar (illustrata da Dave Gibbons). La colonna sonora è stata composta da Henry Jackan e Matthew Margeson. Il film è stato premiato con due Empire Awards come miglior film bitannico e miglior debutto maschile per Taron Egerton. Vediamo qual è la trama e il cast.

Trama

Siamo nel 1997 e durante una missione in Medio Oriente l’agente segreto Galahad, Harry Hart, vede perdere la vita Lee Huwin, un giovane soldato, morto per un suo errore. Galahad non se lo perdonerà mai. Di ritorno a casa, consegna infatti una medaglia d’onore alla vedova di Huwin e al figlio di cinque anni, Eggsy, al quale consiglierà di chiamarlo nel caso in cui dovesse trovarsi nei guai e lui lo aiuterà senza batter ciglio. Il numero lo troverà dietro la medaglia che gli ha regalato. Passano 17 anni, Eggsy è cresciuto e si è messo nei guai. Vive a Londra in un quartiere povero con la mamma alcolizzata, una sorellina piccola e il patrigno abusivo. Ha abbandonato i Marines e vive da disoccupato senza alcuna ambizione futura e, dopo essere stato arrestato per aver rubato una macchina, decide di chiamare Galahad per chiedergli una mano. Quella telefonata gli cambierà la vita, perché Galahad farà di lui una spia.

Cast e trailer

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Colin Firth che interpreata Galahad, la spia anche conosciuta come Harry Hart. Samuel L. Jackson invece interpreta Richmond Valentine e Mark Strong è Merlino. Ad interpretare il giovane Eggsy, Gary Unwin, è Taron Egerton, mentre Michael Caine è Chester King, detto Artù. Sophie Cookson è Roxanne, Roxy, Sofia Boutella è Gazelle, Mark Hamill è il professor James Arnold e Jack Davenport è Lancillotto.

Streaming e tv

Dove vedere il film? Kingsman va in onda come già detto lunedì 9 novembre 2020 alle ore 21:20 su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando e al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film può andare su RaiPlay.

