Kingsman – Secret Service, la trama e il finale del film di Rai 2

Su Rai 2 questa sera, lunedì 9 novembre 2020, va in onda il film Kingsman – Secret Service, arrivato nelle sale nel 2014 con la regia di Matthew Vaughn e tratto liberamente dai fumetti della miniserie The Secret Service di Mark Millar. Nel cast del film vediamo Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson e Sofia Boutella. Vediamo di cosa parla la storia e come finisce.

La trama

Nel 1997, mentre l’agente segreto Harry Hart, conosciuto con il nome in codice di Galahad, è in missione in Medio Oriente, commette un errore che costerà la vita ad un bravo soldato, Lee Unwin. Tornato in Inghilterra, Galahad consegna alla famiglia del soldato una medaglia d’onore e intima al bambino di Lee, il piccolo Eggsy, di chiamarlo in caso di necessità: il suo numero è inciso dietro la medaglia d’onore del padre.

Passano 17 lunghi anni da quell’episodio e la vita scorre per tutti. L’agente Lancillotto, che cerca di salvare il professore James Arnold, viene ucciso da Gazzelle, un’assassina con protesi micidiali al posto delle gambe. Il professore è stato rapito dal capo di Gazelle, Richmond Valentine, un miliardario egocentrico e genio dell’informatica. L’idea di Valentine è rapire grandi esponenti del mondo, come anche il presidente degli USA, per esporre loro un misterioso piano.

Intanto Eggsy, il figlio di Lee, è cresciuto, vive a Londra in un quartiere povero con una famiglia problematica (sua mamma beve, il compagno è un abusivo e ha una sorellina piccola lasciata all’oblio). Eggsy ha deciso di rinunciare ai Marines e vive da disoccupato, quando poi viene arrestato per furto d’auto il ragazzo si convince a contattare Galahad per essere scagionato. La spia gli spiegherà quindi che ha l’opportunità di unirsi alla Kingsman, un’agenzia di servizi segreti fondanta nel 1919 dove tutti gli agenti portano nomi dei cavalieri della tavola rotonda. Galahad lo invita a fare le selezioni per diventare il nuovo Lancillotto, ma non tutti saranno felici della new entry a partire da Artù, leader dei Kingsman. Intanto Hart si reca dal professore Arnold, tornato in libertà, ma mentre lo interroga un cip sottocutaneo gli fa esplodere la testa e Hart finisce in coma dopo essere stato ferito dagli uomini di Valentine.

Il finale: come finisce

Le selezioni proseguono, sotto il comando dell’agente Merlino, e restano soltanto due in competizione: Eggsy e Roxy, una ragazza con cui ha stretto amicizia. Hart intanto esce dal coma e si reca sotto falsa identità da Valentine per intervistarlo poiché avva distribuito gratuitamente delle sim card alla popolazione con internet e telecomunicazioni illimitate: Valentine vede l’uomo come un virus da eliminare. Intanto Eggsy fallisce l’ultimo test (uccidere il cane che gli era stato affidato durante l’addestramento) per cui Roxy diventa il nuovo Lancillotto. Eggsy scappa, ma Hart lo raggiunge e gli spiega che non avrebbe realmente ucciso il cane, doveva soltanto dimostrare di esserne capace.

Hart intanto segue le tracce di Valentine e arriva in Kentucky dove trova un gruppo religioso in raccolta dove Valentine e Gazelle conducono esperimenti: scoppia una carneficina all’interno della chiesa di cui è vittima anche Hart, che sarà l’unico superstite. Ripresosi dallo shock, Valentine spiegherà ad Hart che le sue intenzioni sono quelle di espandere quell’esperimento su scala globale riducendo il problema della sovrappopolazione. Terminato il racconto, Valentine gli conficca una pallottola in testa e Hart muore. Eggsy vuole vendicare la sua morte e torna al quartier generale della Kingsman, scoprendo che Artù è complice di Valentine. Scambiando il bicchiere con quello di Artù, che contiene il veleno, il ragazzo si salva e uccide il doppiogiochista ed elabora un piano con Merlino e Roxy. Parte lo sontro, Valentine vuole trasmettere il virusi in tutto il mondo e loro tre cercheranno di fermarlo. Valentine riesce a trasmettere il segnale e in un duello finale Eggsy elimina Gazelle e uccide Valentine interrompendo il segnale.

Passa del tempo, ormai Eggsy è un Kingsman a tutto tondo e va a trovare la madre informandola di essere finalmente un uomo rispettabile con una casa e un lavoro.

