Isola dei Famosi 2024, nomination: chi è stato nominato oggi, 13 maggio

ISOLA DEI FAMOSI 2024 NOMINATION – Chi è stato nominato al termine della puntata di oggi, lunedì 13 maggio, de L’Isola dei Famosi 2024? A finire in nomination (e quindi a rischio eliminazione) sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Come si vota

Ma come si vota per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024? Il pubblico da casa potrà partecipare al televoto via mobile con SMS al numero 477.000.3, attraverso il sito web www.isola.mediaset.it, tramite app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone e tablet) e tramite Smart TV e decoder abilitati.

Naufraghi

Abbiamo visto le nomination de L’Isola dei Famosi 2024, ma quali sono i naufraghi (cast) di questa edizione in onda su Canale 5? In tutto saranno 18 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). I diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.