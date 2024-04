Isola dei Famosi 2024: conduttori, cast (naufraghi), come si vota, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 8 aprile 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’Isola, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Isola dei Famosi 2024: il cast (naufraghi)

Ma quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi 2024? In tutto saranno 18 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). I diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 potranno portare soltanto 2 completi di intimo, 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), 2 camicia o golf, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di scarpe, 2 paia di calze, 1 oggetto personale, spazzolino, pettine o spazzola, 2 rasoi usa e getta, mentre sono vietati libri, dispositivi elettronici, orologi, occhiali da sole, giochi, alcol e tabacco.

Come si vota

Ma come si vota per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024? Il pubblico da casa potrà partecipare al televoto via mobile con SMS al numero 477.000.3, attraverso il sito web www.isola.mediaset.it, tramite app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone e tablet) e tramite Smart TV e decoder abilitati.

Location

Dove si trova (location) L’Isola dei Famosi 2024? Le prime tre edizioni del reality si sono svolte nella magica penisola di Samaná, nella Repubblica Dominicana, mentre dalla quarta edizione il programma si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. Questo arcipelago situato in Honduras offre uno scenario mozzafiato con le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline. I concorrenti si sono trovati a vivere in una location selvaggia e incontaminata, circondata da una natura lussureggiante. L’atmosfera suggestiva e misteriosa di Cayos Cochinos ha reso ancora più avvincente il reality, offrendo nuove sfide e emozioni agli aspiranti naufraghi.

Isola dei Famosi 2024: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2024 su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate. La prima lunedì 8 aprile 2024; l’ultima a metà giugno, probabilmente il 10, quando conosceremo il vincitore di questa edizione. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 8 aprile 2024

Seconda puntata: giovedì 11 aprile 2024

Terza puntata: lunedì 15 aprile 2024

Quarta puntata: giovedì 18 aprile 2024

Quinta puntata: lunedì 22 aprile 2024

Sesta puntata: giovedì 25 aprile 2024

Settima puntata: lunedì 29 aprile 2024

Ottava puntata: giovedì 2 maggio 2024

Nona puntata: lunedì 6 maggio 2024

Decima puntata: giovedì 9 maggio 2024

Undicesima puntata: lunedì 13 maggio 2024

Dodicesima puntata: giovedì 16 maggio 2024

Tredicesima puntata: lunedì 20 maggio 2024

Quattordicesima puntata: giovedì 23 maggio 2024

Quindicesima puntata: lunedì 27 maggio 2024

Sedicesima puntata: giovedì 30 maggio 2024

Diciassettesima puntata: lunedì 3 giugno 2024

Diciottesima puntata: giovedì 6 giugn0 2024

Diciannovesima puntata: lunedì 10 giugno 2024

Streaming e tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e giovedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.