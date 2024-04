100 minuti: le anticipazioni sull’inchiesta di oggi, 29 aprile 2024

Stasera, lunedì 29 aprile 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda 100minuti, programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Due giornalisti e un film di inchiesta al centro di ogni puntata per svelare i lati oscuri del Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Autostop” è il titolo della quarta inchiesta al centro di ‘100 minuti’, il nuovo programma di La7 scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Un viaggio nella ormai ex Fiat, oggi Stellantis. Un racconto di grande attualità che ripercorre gli ultimi avvenimenti della storica azienda italiana: dagli anni 80 del Novecento fino a oggi. L’inchiesta di Giovanna Boursier ricostruisce la storia dell’eredità Agnelli per raccontare l’arrivo di John Elkann al comando della ex Fiat, poi Presidente di Chrysler/FCA con Marchionne, e oggi Presidente di Stellantis. Da Gianni Agnelli a John Elkann: nonno e nipote, due capitani d’azienda molto diversi, come ricostruirà un ritratto inedito e intimo che l’Ing. Carlo De Benedetti – amministratore delegato della Fiat per meno di quattro mesi nel 1976 – ha concesso a Giovanna Boursier. Da vedere anche il ritratto dell’Avvocato tracciato dal maggiordomo inglese di casa Agnelli, Stuart Thornton.

È Bianca Caretto, invece, storica giornalista del Corriere della Sera che da tutta una vita si occupa di Fiat, ad affidare a Boursier, in esclusiva, aspetti inediti della storia di Sergio Marchionne e delle sue intenzioni sul gruppo, aiutando a ricongiungere fili spezzati. Al centro dell’inchiesta anche il racconto della dismissione: dalla cassaintegrazione a Mirafiori (che un tempo era la più grande fabbrica di automobili in Europa) alla Magneti Marelli e alla Bertone di Grugliasco, finita in vendita su Immobiliare.it. Alla fine, Giovanna Boursier, dopo mesi di falliti tentativi nel cercare di ottenere un’intervista ufficiale, riesce a rivolgere delle domande anche all’Amministratore Delegato Stellantis, Carlos Tavares.

Ospite della quarta puntata il giornalista e scrittore Gad Lerner, per allargare ulteriormente lo sguardo sull’inchiesta del giorno.

Streaming e tv

