Perché Il Clandestino non va in onda su Rai 1: il motivo, quando torna

Perché Il Clandestino stasera – lunedì 29 aprile 2024 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la serie tv, con protagonista Edoardo Leo, non va in onda come invece era previsto per lasciare spazio alla serata evento Viva la Danza con Roberto Bolle nella giornata internazionale della danza. Nessuna cancellazione. Solo uno slittamento.

Quando torna

Ma quando torna Il Clandestino su Rai 1? La prossima puntata verrà trasmessa tra una settimana: lunedì 6 maggio 2024 alle ore 21,30. Uno stop di due settimane che verrà recuperato con il finale, senza prolungare ulteriormente la messa in onda della fiction. La quinta puntata ci sarà lunedì 13 maggio, mentre il sesto ed ultimo appuntamento sarà martedì 14 maggio. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 8 aprile 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 15 aprile 2024 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 22 aprile 2024 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 6 maggio 2024

Quinta puntata: lunedì 13 maggio 2024

Sesta puntata: martedì 14 maggio 2024

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Il Clandestino non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.