Isola dei Famosi 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality show in onda su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate. La prima lunedì 8 aprile 2024; l’ultima a metà giugno, probabilmente il 10, quando conosceremo il vincitore di questa edizione. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 8 aprile 2024

Seconda puntata: giovedì 11 aprile 2024

Terza puntata: lunedì 15 aprile 2024

Quarta puntata: giovedì 18 aprile 2024

Quinta puntata: lunedì 22 aprile 2024

Sesta puntata: giovedì 25 aprile 2024

Settima puntata: lunedì 29 aprile 2024

Ottava puntata: giovedì 2 maggio 2024

Nona puntata: lunedì 6 maggio 2024

Decima puntata: giovedì 9 maggio 2024

Undicesima puntata: lunedì 13 maggio 2024

Dodicesima puntata: giovedì 16 maggio 2024

Tredicesima puntata: lunedì 20 maggio 2024

Quattordicesima puntata: giovedì 23 maggio 2024

Quindicesima puntata: lunedì 27 maggio 2024

Sedicesima puntata: giovedì 30 maggio 2024

Diciassettesima puntata: lunedì 3 giugno 2024

Diciottesima puntata: giovedì 6 giugn0 2024

Diciannovesima puntata: lunedì 10 giugno 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de L’Isola dei Famosi 2024? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 01,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 4 ore e 15 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e giovedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.