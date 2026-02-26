Icona app
TV

Quanto guadagna Irina Shayk: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Quanto guadagna Irina Shayk: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Quanto guadagna Irina Shayk, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di stasera, giovedì 26 febbraio 2026, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini? Stiamo parlando di una top model famosa in tutto il mondo. Non esiste oggi un red carpet illustre, da Cannes agli Oscar fino al Met Gala, che possa dirsi completo senza la presenza di Irina Shayk. Negli anni la modella ha sfilato per maison come Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry; all’attivo vanta oltre 150 copertine, di cui 46 solo per Vogue. La supermodella ha avuto relazioni importanti con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper.

Sullo stipendio di Irina Shayk per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Cifre che potrebbero essere più basse nel caso di una semplice ospitata e in ogni caso non sono state ufficializzate dalla Rai. Per lei ovviamente il grosso dei guadagni arriva grazie al suo lavoro di top model, con tutti i grandi marchi della moda pronti a contendersela. Al di là del mondo delle passerelle, ha debuttato sul grande schermo accanto a Dwayne Johnson nel film Hercules.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Irina Shayk al Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Redazione TPI

