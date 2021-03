Io amo: il testo della canzone di Fausto Leali a Sanremo 2021

IO AMO TESTO – Stasera, sul palco dell’Ariston, c’è anche il cantante Fausto Leali che nel corso della seconda puntata del Festival di Sanremo 2021 canta una delle sue canzoni più celebri: Io amo. Di seguito il testo integrale del brano:

Ma dove va a finire il cielo?

Magari dove dormi tu

E respirare sul tuo seno

Amo, amo

Sbadiglia piano una finestra

Tra le persiane un po’ di blu

Mi sveglio e già mi batti in testa

Amo (amo), io amo (amo)

Tu, solamente tu

Non aver paura

Non sarai più sola

Amo (amo), io amo (amo)

Tu, tu sempre più su

Noi fra queste mura

Non sei un’avventura

Amo (amo), io amo (amo)

Ma dove va a dormire il cielo?

Se gli rubiamo tutto il blu

Se le mie braccia han preso il volo

Amo (amo), io amo (amo)

Tu, solamente tu

Non aver paura

Non sarai più sola

Amo (amo), io amo (amo)

Tu, tu sempre più su

Noi fra queste mura

Non sei un’avventura

Amo (amo), io amo (amo)

Io amo, io amo

Io amo

Questo il testo di Io amo di Fausto Leali: vi è piaciuta la sua esibizione a Sanremo?

