In punta di piedi trama e finale: di cosa parla e come finisce il film | Rai 1

In punta di piedi è un film televisivo uscito nel 2018, una storia anti-camorra, di coraggio tutto al femminile, con una trama molto avvincente e un finale davvero commovente.

La pellicola ha per protagoniste tre donne: la piccola Giorgia Agata, Bianca Guaccero e Cristiana Dell’Anna (la Patrizia di “Gomorra”). Prodotto da Luca Barbareschi e diretto da Alessandro D’Alatri, In punta di piedi è ispirato a una storia vera.

Tutto quello che c’è da sapere sul film In punta di piedi

Se siete curiosi di scoprire la trama o, ancora di più, addirittura il finale di In punta di piedi, continuate a leggere l'articolo. Nel secondo dei due paragrafi, per, sono presenti degli spoiler: se non volete anticipazioni, fermatevi al primo paragrafo.

In punta di piedi, la trama del film

Di cosa parla In punta di piedi? Il film racconta la storia di Angela, una bambina di 11 anni che vive a Secondigliano insieme alla madre Nunzia e al padre Vincenzo. Ha un grande sogno: quello di diventare una grande ballerina di danza classica.

Tuttavia, non è facile riuscire a realizzarlo per lei. Soprattutto da quando la vita della famiglia cambia improvvisamente. Il padre di Angela, infatti, è un malavitoso, il capo piazza della famiglia dei Peluso. Tuttavia a un certo punto, a causa di uno sgarro subito dal suo capo clan, Vincenzo decide di passare tra le file della famiglia avversaria, quella degli Acerola.

I nuovi alleati lo mettono alla prova e gli impongono di uccidere un esponente di riguardo dei Peluso. Vincenzo esegue l’ordine ma viene scoperto. È in quel momento che la sua vita cambia per sempre: i Peluso decidono di dargli la caccia per vendicarsi e ucciderlo. Anche a costo di coinvolgere la moglie Nunzia e la piccola Angela. Così, le due donne sono costrette a vivere nascoste in un bunker: una vita che non può essere definita tale e che, soprattutto per Angela, significa la fine di ogni sogno di gloria nel campo della danza.

Angela e Nunzia, però, non ci stanno. E faranno di tutto – anche andare contro gli ordini di Vincenzo – per vivere dignitosamente. E troveranno proprio nel raggiungimento del grande obiettivo di Angela un motivo per vivere e prendersi dei rischi.

In punta di piedi, il finale

Attenzione: spoiler!

Come finisce In punta di piedi? Costretta a vivere da recluse, un giorno Angela si ribella al padre e scappa di casa per andare alla lezione di danza insieme all’amichetta del cuore, Lucia. Vincenzo, preoccupatissimo per la bambina, riesce a raggiungerla. Ma prima di lui arrivano due killer dei Peluso: si apre una sparatoria, durante la quale la piccola Lucia, incolpevole, rimane uccisa per errore.

Angela rimane letteralmente scioccata dalla morte dell’amica e cade in una sorta di apatia. Nel frattempo, Vincenzo deve addirittura lasciare Napoli per la propria incolumità e impone in modo assoluto a moglie e figlia di non uscire più. Nunzia, però, vede che Angela perde ogni entusiasmo e decide di agire. La bambina ha bisogno di ballare.

Così, con vari stratagemmi, riesce comunque a uscire e accompagnare la bambina alle lezioni di danza da Lorenza, la sua insegnante, una donna coraggiosa con un passato doloroso proprio a causa della camorra. È così che Angela ritrova il sorriso, fino a quando però Vincenzo non lo scopre. La sua vendetta, che in realtà è un modo per proteggere la famiglia, è durissima: dà ordine di bruciare la scuola di ballo e decide che Nunzia e Angela devono trasferirsi con lui nella casa in cui da latitante lontano da Napoli.

Dopo la perdita della sua palestra, Lorenza sente di non avere più nulla da fare per Angela o per se stessa. Così, decide di lasciare anche lei Napoli, trasferendosi a Parigi. Ma Nunzia sarà pronta a un sacrificio estremo per vedere realizzato il sogno di Angela. Così, cerca disperatamente Lorenza, chiedendola ancora una volta il suo aiuto. Sarà grazie a lei che Angela riuscirà a costruirsi una brillante carriera lontana dalla violenza della camorra, diventando una famosa étoile.

L'appuntamento con il film In punta di piedi, ispirato a una storia vera, è per stasera alle 21:25 su Rai 1.