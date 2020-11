Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, il film: trama, cast, libro e streaming

Arriva per la prima volta in tv – esattamente su Rai 2 – il film Il sole a mezzanotte, in lingua inglese conosciuto come Midnight Sun con protagonista Bella Thorne. Il film, diretto da Scott Speer e scritto da Eric Kirsten, è uscito nel 2018 e si basa sull’omonimo film giapponese del 2006. Vediamo insieme tutte le info.

Trama

Katie Price è una ragazza di 17 anni che non può uscire di casa di giorno perché è affetta da una malattia: sin da quando era una bambina, Katie infatti convive con una malattia rara e anche la minima esposizione alla luce diretta del sole potrebbe compromettere la sua salute. Katie non ha mai vissuto come le altre sue coetanee, non è mai stata spensierata abbastanza da trascorrere una giornata insieme agli altri bambini figuriamoci gli altri ragazzi. Per questo motivo ha sempre avuto poche amicizie e ha trascorso gran parte della sua vita tra le mura di casa, almeno fino al tramonto. La sera, Katie esce per andare n stazione dove può suonare la sua chitarra davanti ai passanti e una sera incontra Charlie, il bambino che ha osservato per tanti anni dalla finestra di casa e che adesso è diventato un adolescente dal grande fascino e carisma e sarà con lui che scoprirà la bellezza dell’amore.

La trama e il finale de Il sole a mezzanotte

Cast e trailer

Nel cast vediamo Bella Thorne interpretare la protagonista Katie Price. Charlie Reed invece è interpretato da Patrick Schwarzenegger. Rob Riggle interpreta Jack Price, mentre Quinn Shephard è Morgan. Ken Tremblett è Mark, Nicholas Coombe è Garver, Tiera Skovbye è Zoe, Paul McGillion è Blake Jones e Suleka Matthew è Paula. Jennifer Griffin interpreta Barb, Alex Pangburn è Wes e Austin Obiajunwa è Owen.

Libro

Il libro è arrivato nello stesso anno del film. Scritto da Trish Cook, Il sole a mezzanotte è stato pubblicato in Italia da Fabbri Editore. Ecco la trama:

Katie Price ha diciassette anni e una rara malattia che le impedisce di rimanere anche un solo secondo sotto la luce diretta del sole. Farlo le costerebbe la vita. Solo al tramonto il mondo di Katie le si dischiude davanti: con la sua chitarra esce da casa e si mette a suonare ovunque, a cantare le sue canzoni negli angoli della città, anche alla stazione dei treni, per tutti i viaggiatori che vanno e vengono. E lì una sera Charlie Reed incrocia la sua strada, proprio lui, la sua “cotta tremenda”, l’ex atleta del liceo di cui Katie è innamorata da dieci anni in gran segreto, senza mai aver avuto l’occasione di poterlo incontrare e frequentare. Perché tutto nella vita, per chiunque tranne che per lei, succede al calore del sole. Ma questo incontro cambierà il destino di Katie, di Charlie e quello delle persone attorno a loro, per sempre. Perché per innamorarsi bisogna essere avventati, ma per lasciarsi amare ci vuole coraggio.

Streaming e tv

Dove vedere il film? Il sole a mezzanotte va in onda in prima tv su Rai 2 mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet può farlo tramite app o sito di RaiPlay.

