I Medici 3 streaming live e diretta tv: dove vedere la fiction

I MEDICI 3 STREAMING TV – Da oggi, lunedì 2 dicembre 2019, su Rai 1 va in onda la fiction I Medici 3. La terza stagione della serie tv che racconta le avventure della più importante famiglia di Firenze si preannuncia spettacolare come le due stagioni precedenti. Tante novità nel cast e grandi avventure da raccontare.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU I MEDICI 3

Dove vedere I Medici 3 in streaming e tv gratis? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

I Medici 3: dove vedere la fiction in tv

La fiction va in onda in chiaro, gratis, in prima serata su Rai 1 per 4 lunedì consecutivi. Le prime due puntate invece saranno trasmesse lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2019. Come nelle due precedenti stagioni, anche “I Medici – Nel nome della famiglia” sarà trasmessa da Rai in 4K Ultra HD grazie alla collaborazione con Lux Vide. La serie sarà visibile su Rai4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat.

Per ricevere “I Medici” con la qualità 4K, è necessaria una parabola satellitare collegata con un televisore UHD dotato di CAM tivùsat. L’evento è reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai Way e tivùsat.

LA TRAMA DELLA TERZA STAGIONE

I Medici 3: dove vedere la fiction in streaming

Tutti gli episodi de I Medici – Nel nome della famiglia saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live e on demand tutti i programmi (e non solo) Rai comodamente da pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potrebbero interessarti I Medici 3 cast: attori e personaggi della terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 da lunedì 2 dicembre I Medici 3: la trama della terza stagione I Medici 3: trama, cast e streaming della terza stagione della serie dal 2 dicembre su Rai 1

TUTTI I PROGRAMMI DI RAI 1

Insomma, perdersi una puntata de I Medici sarà veramente difficile. Buona visione!