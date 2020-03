Harry Potter, la saga completa in tv su Italia 1: quando va in onda

Per cercare di superare il prima possibile l’emergenza Coronavirus, tutti siamo chiamati in questi giorni a stare in casa e non uscire se non per comprovate motivazioni, come andare a lavoro o a fare la spesa. Una quarantena che sta unendo tutto il Paese in un momento difficile, e sta costringendo i principali canali televisivi a rivedere i propri palinsesti.

Sia Rai che Mediaset, ad esempio, hanno al momento sospeso alcuni dei loro programmi di intrattenimento come Verissimo e Domenica Live per lasciare spazio alle trasmissioni di approfondimento sul tema Coronavirus. Tanti alti programmi, inoltre, sono costretti ad andare in onda senza il pubblico, per rispettare le distanza di sicurezza. Insomma, una fase di emergenza che tocca anche il piccolo schermo.

Molti telespettatori, durante questa quarantena forzata, hanno chiesto a gran voce la riproposizione di film e trasmissioni del passato, ma sempre capaci di conquistare il grande pubblico. Italia 1 ha ascoltato le richieste del proprio pubblico e ha annunciato la riproposizione in prima serata della saga completa di Harry Potter: un’ottima notizia accolta con entusiasmo da tutti i fan del maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling. Ecco l’annuncio da parte della pagina ufficiale di Italia 1:

Sì, vi abbiamo ascoltato. ✨Ogni lunedì, in prima serata su #Italia1, la saga completa di Harry Potter! Si parte dal 16 marzo con Harry Potter e la pietra filosofale! ❤️ Posted by Italia1 on Wednesday, March 11, 2020

Così a partire dal prossimo 16 marzo, ogni lunedì in prima serata sulla rete “giovane” di Mediaset andrà in onda un capitolo della popolare saga con protagonista Daniel Radcliffe. Questo l’elenco dei film che vedremo ogni lunedì dal 16 marzo al 4 maggio: “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001), “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002), “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004), “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005), “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007), “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009), “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010), “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).

