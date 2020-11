Harry Potter e la pietra filosofale streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in onda Harry Potter e la pietra filosofale (titolo originale: Harry Potter and the Philosopher’s Stone, distribuito negli Stati Uniti, Pakistan, Sri Lanka e India come Harry Potter and the Sorcerer’s Stone), film del 2001 diretto da Chris Columbus, sceneggiato da Steve Kloves, prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros, adattamento cinematografico dell’omonimo libro, primo episodio della serie di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma dove è possibile vedere Harry Potter e la pietra filosofale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, il film campione d’incassi e di ascolti in tv va in onda oggi – giovedì 12 novembre 2020 – alle ore 21,45 in chiaro, gratis, su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Durata? Stando alla guida tv Mediaset: finirà alle ore 00,48. La durata è quindi di 3 ore (pubblicità incluse, si intende).

Streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire Harry Potter e la pietra filosofale anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MedisetPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Harry Potter e la pietra filosofale: il cast del film

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Harry Potter e la pietra filosofale, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Richard Harris: Albus Silente

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Alan Rickman: Severus Piton

Ian Hart: Quirinus Raptor

Tom Felton: Draco Malfoy

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Dursley

John Hurt: Garrick Olivander

Sean Biggerstaff: Oliver Baston

Warwick Davis: folletto cassiere, Filius Vitious

David Bradley: Argus Gazza

Julie Walters: Molly Weasley

Zoë Wanamaker: Rolanda Bumb

Geraldine Somerville: Lily Potter

Adrain Rawlins: James Potter

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

