Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: trama, cast, curiosità, trailer e streaming

La saga di Harry Potter ha stregato tutto il mondo, dapprima tramite la forza dell’immaginazione di J.W. Rowling e poi anche al cinema, con la realizzazione di otto pellicole. L’ultimo libro, Harry Potter e i doni della Morte, è arrivato al cinema diviso in due parti. La prima viene riproposta in tv lunedì 6 aprile 2020, mentre la seconda andrà in onda martedì, ponendo fine al ciclo di film del maghetto inglese che Italia 1 ha voluto riproporre nel periodo di quarantena che l’Italia sta affrontando durante l’emergenza Covid-19.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è stato diretto da David Yates, così come la seconda parte. Yates ha ottenuto fama proprio grazie al mondo di Harry Potter e ha mantenuto contatti con quest’universo dirigendo anche le pellicole dello spin-off, Animali fantastici e dove trovarli. Vediamo qual è la trama della prima parte dei Doni della morte, chi vediamo nel cast e dove seguire il film in tv e in streaming.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: trama del film

Nel penultimo film di Harry Potter, dopo la scomparsa sofferta di Albus Silente, Harry Potter è in fuga. Sia Hogwarts che il Ministero della Magia sono caduti nelle mani di Voldemort ed Harry rappresenta l’unico ostacolo che si frappone tra il maestro delle arti oscure e la vittoria totale. I membri dell’Ordine della Fenice scortano il giovane mago verso la casa della famiglia Weasley, ma Voldemort – che sta sempre un passo avanti – tende loro un’imboscata con l’aiuto dei Mangiamorte: di conseguenza, muore Edvige e un membro dell’ordine.

Harry poi scoprirà l’eredità lasciata da Silente a lui, Ron ed Hermione: oggetti cruciali che saranno indispensabili per portare a termine la loro missione. Harry a quel punto decide di dare la caccia agli Horcrux, oggetti o esseri viventi all’interno dei quali Voldemort ha racchiuso frammenti della sua anima per rendersi immortale.

Il Signore Oscuro, a sua volta, è alla disperata ricerca della bacchetta di Sambuco, perché quella che ha non è in grado di uccidere Harry Potter. La ricerca dei tre maghetti porta a Dolores Umbrigde, che possiede uno degli Horcrux. Riusciranno a rubare il medaglione, la cui caratteristica è corrodere l’anima di chi lo indossa. Una volta fuggiti, i tre amici avranno infatti un brusco litigio che porterà Ron ad allontanarsi dal gruppo. Harry ed Hermione non si abbattono, lavorano insieme e trovano un modo per distruggere tutti gli Horcrux. Dopo il ritorno di Ron, i tre amici verranno catturati e portati nei sotterranei di Villa Malfoy.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: il cast e il trailer

Ecco tutti gli attori che troviamo nel cast del penultimo film di Harry Potter: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Helen McCrory, Timothy Spall, Evanna Lynch, Julie Walters, Imelda Staunton, David O’Hara, Rade Sherbedgia, Toby Jones, Stanislav Ianevski, Clémence Poésy, Toby Regbo, Matthew Lewis, James Phelps, Domhnall Gleeson, Fiona Shaw, Oliver Phelps, Richard Griffiths, Michelle Fairley, Sophie Thompson, Mark Williams, Harry Melling, Nick Moran, Jon Campling, Chris Rankin, Andy Linden, Carolyn Pickles, Matyelok Gibbs, Hazel Douglas, David Ryall, Paul Khanna, David Knijnenburg, Steffan Rhodri, Rod Hunt.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: dove vedere il film, in tv e in streaming

Come fare per vedere Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 6 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming