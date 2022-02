Guerra, il testo della canzone cantata da Drusilla Foer a Sanremo 2022

GUERRA TESTO – Guerra è la canzone cantata da Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022 durante la terza serata di oggi, 3 febbraio 2022. La co-conduttrice al fianco di Amadeus ha tenuto un suo monologo molto forte, dopodiché ha cantato questa canzone. Ma qual è il testo? Scopriamolo insieme.

Se un viaggiatore girasse su se stesso se ogni istante fosse uguale a questo, se tutti fossi un migrante mai salvato se non fosse il sorriso il modo più sensato se un bambino sapesse già che fare se ogni sesso avesse un verso giusto se ogni bocca amasse un nuovo gusto vorrei portarti ad inciampare

Si nasce dietro un muro ma se un muro fosse un muro se il giusto avesse un verso se fossi come ero non sentiremmo altro che la guerra

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Guerra, la canzone cantata da Drusilla Foer, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.