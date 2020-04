Grande Fratello Vip, anticipazioni finale, finalisti GFVip 2020

Questa sera, mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro Paese, e che ha costretto il presentatore a guidare il Gf Vip 2020 da uno studio completamente vuoto. Inoltre Mediaset ha deciso di ridurre la durata del programma, per cui nelle scorse settimane abbiamo assistito a doppie eliminazioni. Ma quali sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2020 che si contenderanno la vittoria? Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi, l’ultima di questa edizione.

Anticipazioni

Alfonso Signorini conduce stasera, 8 aprile 2020, la finale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che sancirà il vincitore dell’edizione 2020. Quattro i finalisti: Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Sossio Aruta. Chi trionferà?

Al televoto di inizio puntata, dopo che i concorrenti saranno relazionati su cosa sta accadendo all’esterno, dovranno sfidarsi Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: i tre concorrenti non sanno ancora che la finale sarà quest’anno, per la prima volta, come ha annunciato ai telespettatori il conduttore Alfonso Signorini, a sei e non a cinque. Questo significa che solo uno di loro tre dovrà abbandonare immediatamente la casa.

Al vincitore spetterà il montepremi di 100 mila euro, metà del quale dovrà essere devoluto in beneficienza. Sossio Aruta, quando è stato votato come primo finalista di questo Grande Fratello Vip, ha già dichiarato che devolverà tutto in beneficenza, vista la drammatica situazione che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus e che tra l’altro lui non ha ancora avuto modo di vedere con i suoi occhi…

Dove vedere la finale del Grande Fratello Vip 2020 in tv e streaming

Abbiamo visto le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello (GfVip) 2020, ma dove vederla in diretta tv? La finalissima andrà in onda oggi, 8 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguire il reality anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

