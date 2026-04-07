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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile

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di Anton Filippo Ferrari
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile

Stasera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il pubblico è chiamato a votare chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato. Una delle novità di questa settimana è poi la permanenza nel monolocale di Paola Caruso e Blu Barbara Prezia. Le due concorrenti sono state mandate in isolamento per scelta di Raimondo Todaro e Ibiza Altea, che dalla Mystery Room hanno potuto vendicarsi dei concorrenti che li avevano nominati nella puntata precedente. La convivenza forzata in uno spazio ristretto potrebbe aver generato nuove dinamiche tra le due.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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