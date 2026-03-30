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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 30 marzo

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di Marco Nepi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 30 marzo

Stasera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Questa sera, nel corso della nuova puntata, sarà decretato un nuovo concorrente eliminato dopo l’uscita di Dario Cassini. La tensione nella Casa è ormai alle stelle e, come sempre, a orientare il clima pre-puntata ci pensano i sondaggi online, che iniziano a delineare uno scenario tutt’altro che scontato. Al momento i nomi più esposti sono quelli di Giovanni Calvario e Ibiza Altea. Uno dei due potrebbe essere il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip, ma tutto dipenderà dalle ultime ore di voto e dalle dinamiche che si accenderanno durante la puntata.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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