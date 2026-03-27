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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 27 marzo

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di Anton Filippo Ferrari
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 27 marzo

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella casa il clima si fa sempre più incandescente tra i concorrenti con nuovi scontri e faccia a faccia. Dopo il confronto in diretta, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini hanno nuovamente discusso. L’imitatrice e conduttrice è rimasta molto delusa dal confessionale della Mussolini che segretamente l’ha definita “falsa”. La ex politica ha cercato di mediare, ma la situazione è degenerata con un nuovo scontro che è degenerato quasi in una rissa.

Proprio la Mussolini ha accusato un malore nella casa crollando per terra. La produzione ha rassicurato tutti con un post pubblicato sui social: “Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene“.

Durante la diretta di stasera scopriremo ovviamente il verdetto del televoto. In nomination ci sono Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry. Alla chiusura di questo televoto il vip più votato sarà immune e avrà nelle sue mani il destino degli altri concorrenti.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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