Ultimo aggiornamento ore 22:06
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

di Redazione TPI

Grande Fratello 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

GRANDE FRATELLO 2025 VINCITORE – Chi ha vinto la finale del Grande Fratello 2025 andata in onda stasera, 18 dicembre? Il reality nip condotto da Simone Ventura va in onda oggi con la finale. I finalisti del Grande Fratello 2025 sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari. In più Anita Mazzotta è stata scelta come superfinalista, e sarà immune nelle prime fasi della finale. Il vincitore del Grande Fratello 2025 è …In aggiornamento

Come si vota

Ma come si vota per i concorrenti finalisti del Grande Fratello 2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

  • Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;
  • Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;
  • Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;
  • Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Grande Fratello 2025, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Sono numerose le modalità per seguire le vicissitudini dei concorrenti del programma. Il principale è su Canale 5 con due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì o mercoledì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Redazione TPI
Ricerca