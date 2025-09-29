Grande Fratello 2025: concorrenti, cast, conduttrice, opinionisti, casa, location, nomination, eliminati, diretta, canale, quante puntate, durata, come si vota e streaming

Inizia il Grande Fratello 2025. Il reality di Canale 5, giunto alla sua 19esima edizione, festeggia quest’anno i 25 anni di storia e torna con persone comuni e le loro storie personali. Un’edizione da non perdere, quindi, molto simile a quelle delle origini, che parte lunedì 29 settembre 2025 con la grande novità della conduzione di Simona Ventura. Un cast tutto nuovo, composto da concorrenti nip, che potremo seguire h24 nelle loro avventure all’interno della casa. Novità anche tra gli opinionisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Conduttrice e opinionisti

Alla conduzione troviamo la grande novità di Simona Ventura, per la prima volta alla guida del Gf. Sarà lei il padrone di casa di questa 19esima edizione. Novità invece tra gli opinionisti. Per festeggiare il traguardo dei 25 anni arrivano tre ex concorrenti storici del reality. “Per celebrare la ricorrenza, con me in studio ci saranno i protagonisti di tre edizioni storiche: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Hanno vissuto in prima persona l’avventura del “GF” e porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti”, spiega Simona Ventura.

Grande Fratello 2025: concorrenti

“Sarà un “GF” delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Fra tutti quelli che hanno scritto, nei casting abbiamo scelto le storie più belle, emozionanti, toccanti. Pagine di vita intense, sorprendenti, a volte difficili, ma sempre cariche di speranza”, ha aggiunto. Dovrebbero esserci tra i 17 e i 20 concorrenti. Al centro persone comuni, con le loro storie di vita interessanti da raccontare. Scopriamo alcuni dei concorrenti del Grande Fratello 2025 finora confermati.

Matteo Azzali , 47enne di Parma e pugile professionista, ha fondato la sua palestra dove insegna boxe e segue altri atleti. Un gigante che si è sempre guadagnato il rispetto fuori e sul ring. A un certo punto la sua vita è cambiata. Matteo allena il corpo essendo uno sportivo, ma anche la mente. Conosce infatti la “Divina Commedia” a memoria.

, 47enne di Parma e pugile professionista, ha fondato la sua palestra dove insegna boxe e segue altri atleti. Un gigante che si è sempre guadagnato il rispetto fuori e sul ring. A un certo punto la sua vita è cambiata. Matteo allena il corpo essendo uno sportivo, ma anche la mente. Conosce infatti la “Divina Commedia” a memoria. Anita Mazzotta , 28enne di Treviso ma residente a Milano. Di lavoro fa la piercer e ha la sua storia scritta sulla pelle (piena di tatuaggi). Anita è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato tutto da sola e chi doveva proteggerla l’ha delusa. Per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza si nasconde un’infinita dolcezza.

, 28enne di Treviso ma residente a Milano. Di lavoro fa la piercer e ha la sua storia scritta sulla pelle (piena di tatuaggi). Anita è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato tutto da sola e chi doveva proteggerla l’ha delusa. Per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza si nasconde un’infinita dolcezza. Omer Elomari , 27enne content creator originario di Damasco (Siria) e grande appassionato di sport e fitness. La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. È dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare. È forte, carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita e spera che il “GF” sia la sua rivincita.

, 27enne content creator originario di Damasco (Siria) e grande appassionato di sport e fitness. La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. È dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare. È forte, carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita e spera che il “GF” sia la sua rivincita. Francesca Carrara , 43enne restauratrice e tappezziera di Roma, madre due figli, un maschio e una femmina, di 22 e 17 anni. Grande amante del trekking e della montagna, Francesca ha affrontato un amaro tradimento che l’ha segnata nel profondo.

, 43enne restauratrice e tappezziera di Roma, madre due figli, un maschio e una femmina, di 22 e 17 anni. Grande amante del trekking e della montagna, Francesca ha affrontato un amaro tradimento che l’ha segnata nel profondo. Jonas (Matteo) Pepe , 24enne studente universitario, modello, esperto di arti marziali e amante della filosofia. È pronto a raccontarsi al “GF” con tutta la sua follia, è con le parole che sferra i colpi più decisi. Ha un animo ribelle, sogna l’amore vero e per mesi ha cercato la fortuna in Cina. Ora ci prova nella Casa più spiata d’Italia.

, 24enne studente universitario, modello, esperto di arti marziali e amante della filosofia. È pronto a raccontarsi al “GF” con tutta la sua follia, è con le parole che sferra i colpi più decisi. Ha un animo ribelle, sogna l’amore vero e per mesi ha cercato la fortuna in Cina. Ora ci prova nella Casa più spiata d’Italia. Giulio Carotenuto: 29enne chirurgo odontoiatra di Torre Annunziata (NA) molto impegnato nel volontariato. Ha studiato anni per diventare medico e c’è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. Single, cerca una donna che sia sempre un passo avanti a lui. Nella Casa sarà un osso duro per tanti…

Grande Fratello 2025: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;

accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza; Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;

è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli; Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;

è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto; Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

La casa: location

La Casa e lo studio non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. Una nuova casa dunque che si estende su 1.750 mq e uno studio tutto rinnovato.

Grande Fratello 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2025? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Simona Ventura ha spiegato però che non dovrebbe essere un’edizione extralarge come le ultime. Nello spirito di questo ritorno alle origini, l’intenzione sarebbe quella di fermarsi a 100 giorni, proprio come accadeva nelle prime edizioni. Non è escluso però che potrebbe allungarsi se gli ascolti dovessero essere buoni.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 29 settembre 2025 ogni lunedì. Probabile però che nel corso delle settimane ci saranno i consueti raddoppi. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).