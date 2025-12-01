Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Sarà possibile seguire la diretta h24 dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Simona Ventura va in onda su Canale 5 in prima serata stasera, lunedì 24 novembre 2025, alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Grande Fratello 2025 streaming live

Potete seguire il Grande Fratello in diretta streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Inoltre grazie ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile seguire le vicende della Casa h 24 e rimanere sempre aggiornati.