Grande Fratello 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per la nuova edizione del Grande Fratello 2025, in onda dal 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Simona Ventura ha spiegato però che non dovrebbe essere un’edizione extralarge come le ultime. Nello spirito di questo ritorno alle origini, l’intenzione sarebbe quella di fermarsi a 100 giorni, proprio come accadeva nelle prime edizioni. Non è escluso però che potrebbe allungarsi se gli ascolti dovessero essere buoni.

Appuntamento su Canale 5 in prima visione ogni lunedì in prima serata dalle 21.35 dal 29 settembre 2025. Non è escluso col passare del tempo qualche raddoppio settimanale.

Durata

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2025, ma quanto dura (durata) ogni puntata del reality? Appuntamento dalle ore 21.35 circa alle ore 01.40 circa. La durata quindi è di circa quattro ore.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 29 settembre 2025 ogni lunedì sera dalle 21.35. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).