Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie finale oggi, 18 dicembre

Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi, 18 dicembre, scopriremo il vincitore di questa edizione: chi conquisterà il montepremi? Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista. I finalisti, invece, sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari. Anita avrà diritto a un importante privilegio. Potrà infatti sottrarsi alle prime sfide al televoto che si terranno nel corso della finale di questa sera.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 stasera, 18 dicembre 2025, dalle ore 21.35. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).