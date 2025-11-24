Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 novembre

GRANDE FRATELLO 2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello 2025 in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025, su Canale 5? In aggiornamento…

Come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;

accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza; Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;

è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli; Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;

è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto; Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello 2025, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).