Grande Fratello 2025: conduttrice e opinionisti della nuova edizione

Parte il 29 settembre il Grande Fratello 2025, un’edizione totalmente diversa dalle ultime e molto più vicina alle origini, per festeggiare i 25 anni del format in Italia. Alla conduzione la grande novità Simona Ventura. Nella Casa entreranno una ventina di concorrenti comuni, persone normali con storie forti e interessanti da raccontare. Una scelta che sembra andare nella direzione di recuperare l’essenza originaria del reality, quella che, nei primi anni 2000, aveva saputo catalizzare l’attenzione del pubblico italiano con un mix esplosivo di emozioni vere, relazioni spontanee e dinamiche umane sincere.

Per festeggiare il traguardo dei 25 anni arrivano come opinionisti in studio tre ex concorrenti storici del reality. “Per celebrare la ricorrenza, con me in studio ci saranno i protagonisti di tre edizioni storiche: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Hanno vissuto in prima persona l’avventura del “GF” e porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti”, spiega Simona Ventura.

Grande Fratello 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2025? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Simona Ventura ha spiegato però che non dovrebbe essere un’edizione extralarge come le ultime. Nello spirito di questo ritorno alle origini, l’intenzione sarebbe quella di fermarsi a 100 giorni, proprio come accadeva nelle prime edizioni. Non è escluso però che potrebbe allungarsi se gli ascolti dovessero essere buoni.

Streaming e tv

Abbiamo visto la conduttrice e gli opinionisti, ma dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 29 settembre 2025 ogni lunedì. Probabile però che nel corso delle settimane ci saranno i consueti raddoppi. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).