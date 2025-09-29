Grande Fratello 2025, il cast: i concorrenti della nuova edizione. Chi sono

Chi sono i concorrenti nel cast del Grande Fratello 2025? Un cast tutto nuovo e cambiato per celebrare i 25 anni del format in Italia, puntando su un ritorno alle origini, con soli concorrenti nip, non famosi. Alla conduzione Simona Ventura. Sarà possibile seguire la diretta h24 dalla Casa. Non avranno contatti con l’esterno. Al centro le loro storie di vita, forti ed emozionanti, da raccontare. Novità tra gli opinionisti. Per festeggiare il traguardo dei 25 anni arrivano tre ex concorrenti storici del reality. “Per celebrare la ricorrenza, con me in studio ci saranno i protagonisti di tre edizioni storiche: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Hanno vissuto in prima persona l’avventura del “GF” e porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti”, spiega Simona Ventura.

Concorrenti

“Sarà un “GF” delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Fra tutti quelli che hanno scritto, nei casting abbiamo scelto le storie più belle, emozionanti, toccanti. Pagine di vita intense, sorprendenti, a volte difficili, ma sempre cariche di speranza”, ha aggiunto la conduttrice. Dovrebbero esserci tra i 17 e i 20 concorrenti. Al centro persone comuni, con le loro storie di vita interessanti da raccontare. Scopriamo alcuni dei concorrenti del Grande Fratello 2025 finora confermati.

Matteo Azzali , 47enne di Parma e pugile professionista, ha fondato la sua palestra dove insegna boxe e segue altri atleti. Un gigante che si è sempre guadagnato il rispetto fuori e sul ring. A un certo punto la sua vita è cambiata. Matteo allena il corpo essendo uno sportivo, ma anche la mente. Conosce infatti la “Divina Commedia” a memoria.

, 47enne di Parma e pugile professionista, ha fondato la sua palestra dove insegna boxe e segue altri atleti. Un gigante che si è sempre guadagnato il rispetto fuori e sul ring. A un certo punto la sua vita è cambiata. Matteo allena il corpo essendo uno sportivo, ma anche la mente. Conosce infatti la “Divina Commedia” a memoria. Anita Mazzotta , 28enne di Treviso ma residente a Milano. Di lavoro fa la piercer e ha la sua storia scritta sulla pelle (piena di tatuaggi). Anita è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato tutto da sola e chi doveva proteggerla l’ha delusa. Per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza si nasconde un’infinita dolcezza.

, 28enne di Treviso ma residente a Milano. Di lavoro fa la piercer e ha la sua storia scritta sulla pelle (piena di tatuaggi). Anita è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato tutto da sola e chi doveva proteggerla l’ha delusa. Per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza si nasconde un’infinita dolcezza. Omer Elomari , 27enne content creator originario di Damasco (Siria) e grande appassionato di sport e fitness. La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. È dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare. È forte, carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita e spera che il “GF” sia la sua rivincita.

, 27enne content creator originario di Damasco (Siria) e grande appassionato di sport e fitness. La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. È dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare. È forte, carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita e spera che il “GF” sia la sua rivincita. Francesca Carrara , 43enne restauratrice e tappezziera di Roma, madre due figli, un maschio e una femmina, di 22 e 17 anni. Grande amante del trekking e della montagna, Francesca ha affrontato un amaro tradimento che l’ha segnata nel profondo.

, 43enne restauratrice e tappezziera di Roma, madre due figli, un maschio e una femmina, di 22 e 17 anni. Grande amante del trekking e della montagna, Francesca ha affrontato un amaro tradimento che l’ha segnata nel profondo. Jonas (Matteo) Pepe , 24enne studente universitario, modello, esperto di arti marziali e amante della filosofia. È pronto a raccontarsi al “GF” con tutta la sua follia, è con le parole che sferra i colpi più decisi. Ha un animo ribelle, sogna l’amore vero e per mesi ha cercato la fortuna in Cina. Ora ci prova nella Casa più spiata d’Italia.

, 24enne studente universitario, modello, esperto di arti marziali e amante della filosofia. È pronto a raccontarsi al “GF” con tutta la sua follia, è con le parole che sferra i colpi più decisi. Ha un animo ribelle, sogna l’amore vero e per mesi ha cercato la fortuna in Cina. Ora ci prova nella Casa più spiata d’Italia. Giulio Carotenuto: 29enne chirurgo odontoiatra di Torre Annunziata (NA) molto impegnato nel volontariato. Ha studiato anni per diventare medico e c’è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. Single, cerca una donna che sia sempre un passo avanti a lui. Nella Casa sarà un osso duro per tanti…

Grande Fratello 2025: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: