TV

Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 8 dicembre

di Anton Filippo Ferrari
Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 8 dicembre

Stasera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la decima puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In aggiornamento…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 21.35. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

