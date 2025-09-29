Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 29 settembre

Stasera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera conosceremo i concorrenti di questa nuova edizione, che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: si tratta infatti di un’edizione nip, senza vip, ma solo persone comuni, come nello spirito originario del reality. “Sarà un “GF” delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Fra tutti quelli che hanno scritto, nei casting abbiamo scelto le storie più belle, emozionanti, toccanti. Pagine di vita intense, sorprendenti, a volte difficili, ma sempre cariche di speranza”, ha spiegato Simona Ventura.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 29 settembre 2025 ogni lunedì sera dalle 21.35. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).