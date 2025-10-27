Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 27 ottobre

di Anton Filippo Ferrari
Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 27 ottobre

Stasera, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Questa sera, nella quinta puntata del GF, il pubblico da casa avrà un ruolo determinante per decidere del futuro dei concorrenti in nomination. Inoltre si tornerà su quanto avvenuto durante la settimana all’interno della Casa. Previsti poi tante sorprese e colpi di scena.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 29 settembre 2025 ogni lunedì sera dalle 21.35. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
