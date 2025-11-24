Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 novembre

di Antonio Scali
Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 novembre

Stasera, lunedì 24 novembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera scopriremo il nome del primo finalista. Sarà un momento molto delicato e che segnerà uno spartiacque tra i concorrenti e l’attesa della finale. Simona Ventura, nella puntata di stasera, dovrà poi ricostruire l’accaduto dei “boxer calati” e rendere note le decisioni ufficiali della produzione del GF. Le ipotesi includono un possibile richiamo formale, una nomination forzata, una penalità in gioco o persino una squalifica.

Sono ben sei i concorrenti del GF che si sfideranno e cercheranno di ingraziarsi il benestare del pubblico per accedere alla finale: Giulia Saponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi. Il prescelto sarà il primo finalista della diciannovesima edizione del GF.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire la diretta tv dalla Casa 24 ore su 24. Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 21.35. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca