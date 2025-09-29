Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:52
Home » Spettacoli » TV
TV

A che ora inizia il Grande Fratello 2025: l’orario d’inizio del reality

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

A che ora inizia il Grande Fratello 2025? Il reality festeggia 25 anni di storia in Italia e per questo torna con un’edizione rinnovata, più vicina alle origini, con al centro concorrenti nip, cioè persone comuni. Per la prima volta alla conduzione del Gf troviamo Simona Ventura. Gli opinionisti in studio sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Ma a che ora inizia? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.35 circa (subito dopo il grande successo de La ruota della fortuna) ogni lunedì dal 29 settembre. Possibile anche che più in avanti ci siano raddoppi settimanali.

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2025? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Simona Ventura ha spiegato però che non dovrebbe essere un’edizione extralarge come le ultime. Nello spirito di questo ritorno alle origini, l’intenzione sarebbe quella di fermarsi a 100 giorni, proprio come accadeva nelle prime edizioni. Non è escluso però che potrebbe allungarsi se gli ascolti dovessero essere buoni. Appuntamento dunque in prima serata dal 29 settembre 2025 alle 21.35 circa su Canale 5.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
