Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2021: età, biografia, carriera, canzoni, marito, figli e cachet per il Festival

Gigliola Cinquetti sarà ospite del Festival di Sanremo 2021 nella serata del mercoledì, 3 marzo 2021, dove canterà alcuni dei suoi brani più famosi sia in Italia che all’estero come Non ho l’età e Dio come ti amo. Un modo per omaggiare la grande musica italiana nota a livello internazionale, dopo la prestigiosa vittoria di Laura Pausini (che staserà sarà sul palco dell’Ariston) ai Golden Globe. Ma chi è Gigliola Cinquetti? Qual è la sua carriera e le sue canzoni. Si tratta di una cantante nata a Verona il 20 dicembre 1947, e che detiene il record di più giovane vincitrice del Festival di Sanremo con Non ho l’età. Ma vediamo le informazioni su Gigliola Cinquetti nel dettaglio, compresa la vita privata, chi è il marito e i figli.

Biografia e carriera

Classe 1947, Gigliola ha 73 anni. Talento prodigio della musica italiana, dai nove ai tredici anni ha studiato pianoforte superando gli esami di teoria musicale e canto al Conservatorio di Verona. Il suo esordio con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1963 con la canzone Le strade di notte di Giorgio Gaber. L’anno seguente ha partecipato al suo primo Festival di Sanremo in coppia con Patricia Carli, vincendo con il brano Non ho l’età. Ancora oggi Gigliola è la vincitrice più giovane nella storia del Festival. Con quella canzone, che ripropone stasera a Sanremo 2021, partecipò all’Eurofestival di Copenaghen, grazie al quale ottenne un grande successo internazionale, con più di 4 milioni di copie vendute.

Si afferma negli anni Sessanta come una delle cantanti più popolari e amate dal pubblico: torna a vincere il Festival nel 1966 con Domenico Modugno, grazie al brano Dio come ti amo. Già dalla seconda metà degli anni Sessanta l’artista provò ad avvicinarsi a una musica più autorale, e nel Settanta virò verso il folk, cantando brani di grande successo come Qui comando io e Quel mazzolin di fiori.

Nella corso della sua carriera, Gigliola Cinquetti ha collaborato con molti colleghi quali Enzo Jannacci (con cui ha inciso Sfiorisci bel fiore, 1965), Francesco Guccini (Una storia d’amore, 1967), Roberto Vecchioni (Sera, 1968) e molti altri. Nel 1985 partecipò nuovamente a Sanremo con Chiamalo amore, ottenendo un buon terzo posto. Alla fine degli anni Ottanta la sua carriera da cantante vive una fase di declino. Nell’89 partecipa a Sanremo ma ottiene un risultato poco brillante con il brano Ciao. Nel corso degli anni Novanta e Duemila, Gigliola Cinquetti tenta altre strade nel campo dello spettacolo: nel 2021 ha partecipato a Tale e Quale Show, e ha anche condotto la popolare trasmissione di Rai 1 Linea verde.

Vita privata: il marito e i figli di Gigliola Cinquetti

La cantante, ospite al Festival di Sanremo 2021, a 29 anni si è sposata con il giornalista Luciano Teodori. Dalla loro relazione sono nati due figli: Giovanni e Costantino, che nel 2013 hanno partecipato alla trasmissione televisiva Pechino Express. Proprio a seguito della nascita dei suoi figli, Gigliola Cinquetti per un periodo ha messo da parte la propria carriera musicale.

Cachet Sanremo 2021

Quanto è stata pagata (cachet) Gigliola Cinquetti per partecipare al Festival di Sanremo 2021 come ospite? Una risposta ufficiale (non avendone parlato né l’organizzazione del Festival né la diretta interessata) non c’è. Secondo diversi rumors, agli ospiti sarebbe stato riconosciuto un gettone di circa 25 mila euro. Ma, come detto, è solo un’ipotesi.

