Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Gigi e Vanessa insieme, lo show che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornare “Insieme” per un grande spettacolo che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Gigi e Vanessa insieme streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Gigi e Vanessa insieme, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 12 novembre 2025; la terza e ultima mercoledì 25 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa: