19:33
Home » Spettacoli » TV
TV

Gigi e Vanessa insieme: tutto quello che c’è da sapere sullo show

di Anton Filippo Ferrari
Gigi e Vanessa insieme: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Da mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Gigi e Vanessa insieme, lo show che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornare “Insieme” per un grande spettacolo che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Prodotto da R.T.I, “Gigi e Vanessa – Insieme” è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo. Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, pronti a coinvolgere il pubblico in serate ricche di canzoni, risate e sorprese. Quali saranno gli ospiti? La lista non è stata resa nota. Sappiamo però che, tra gli altri, ci saranno Claudio Bisio, Francesco Favino e Lorella Cuccarini.

Gigi e Vanessa insieme: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gigi e Vanessa insieme su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 12 novembre 2025; la terza e ultima mercoledì 25 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: mercoledì 19 novembre 2025
  • Seconda puntata: mercoledì 26 novembre 2025
  • Terza puntata: mercoledì 3 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca