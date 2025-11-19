Gigi e Vanessa insieme: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gigi e Vanessa insieme, lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate. La prima mercoledì 19 novembre 2025; la terza e ultima mercoledì 3 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: mercoledì 19 novembre 2025

Seconda puntata: mercoledì 26 novembre 2025

Terza puntata: mercoledì 3 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura ogni puntata di Gigi e Vanessa insieme? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,40. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 3 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.