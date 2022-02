Chi è Gianni Morandi: età, carriera, canzoni, moglie, figli del cantante a Sanremo 2022

Chi è Gianni Morandi, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022? Si tratta di uno degli artisti più prolifici e longevi della musica italiana, capace di restare sulla cresta dell’onda da diversi decenni. Si presenta sul palco dell’Ariston in gara in questa 72esima edizione con il brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti. Dopo l’incidente alla mano nel quale ha rischiato grosso dopo le gravi bruciature riportate, Gianni Morandi è pronto a tornare a stupire i fan di tutte le età.

Carriera e canzoni

Nato l’11 dicembre 1944 a Monghidoro (BO), già a dodici anni è una celebrità del paese, amato trasversalmente da madri attente a melodia e bel canto quanto da ragazzine già sedotte dalla sua aria pulita. Viene da una famiglia modesta: il padre Renato era un ciabattino, la madre Clara Eleonora una casalinga. Nel 1961, lasciata la scuola, fonda un gruppo musicale e nel 1962 vince il Festival di Bellaria. Dopo un provino alla RCA arrivano i primi, storici 45 giri, ancora oggi suoi immancabili cavalli di battaglia. Melodie talmente popolari da essere entrate di diritto nella storia del costume. “Andavo a cento all’ora” o “Fatti mandare dalla mamma…”, sono indubbiamente non solo lo specchio di un’epoca ma anche il ritratto di uno stile di vita.

La consacrazione vera e propria per Gianni Morandi arriva però nel 1964 con la vittoria al Cantagiro con un’altra perla del repertorio nazional-popolare: “In ginocchio da te”. In linea con la moda del tempo, viene girato un film con lo stesso titolo, uno dei cosiddetti “musicarelli”, fresco e spensierato quanto basta. Il 1966 è per Gianni Morandi l’anno dell’impegno sentimentale: sposa Laura Efrikian ma l’anno dopo è costretto a partire militare, un evento seguito dai giornali di gossip con grande apprensione. L’eroe della melodia, il ragazzo tutto “casa-chiesa e mamma”, con le armi in mano: non sia mai che si facesse male. Finito il preoccupante anno da marmittone, Gianni rientra in pista più in forma che mai, vincendo l’ambito primo posto alla trasmissione “Canzonissima”.

Ma anche Gianni Morandi in fondo è un essere umano e conosce anche lui il suo momento di crisi, coinciso grosso modo con il decennio degli anni ’70. Forse il clima di contestazione imperante mal si conciliava con il suo buonismo “ante-litteram” e con le sue proposte neutre, lontane dall’impegno e dalla politica. Dopo l’oblio dei ’70, Morandi risorge negli anni ’80 con alcune apparizioni a Sanremo (vi partecipa nel 1980 e poi nel 1983 con buoni risultati) ma è soprattutto con la partecipazione del 1987 con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri che riceve una nuova consacrazione. Il trio sfonda con “Si può dare di più”, altro indovinato “inno” della ditta Morandi e da quel momento la carriera di Gianni riprende la corsa.

La sua rinascita si compie interamente negli anni ’90, con nuovi dischi di successo insieme ad altri grandi artisti e specie grazie ai coinvolgenti tour studiati per essere il più possibile vicino alla gente. Gianni Morandi, leader della nazionale cantanti, artista ad ogni modo eclettico e sorprendente (ha conseguito un diploma di contrabbasso al Conservatorio), nella sua carriera ha conosciuto più volte anche il set cinematografico (chi non lo ricorda giovane impacciato ne “La cosa buffa” tratto dal romanzo di Giuseppe Berto?), in questi anni ha rispolverato le sue capacità da showman partecipando a fiction e conducendo fortunate trasmissioni tv interamente a suo nome. Un pilastro assoluto della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Nella sua brillante carriera, tra l’altro, ha anche condotto per ben due edizioni il Festival della canzone italiana, nel 2011 e nel 2012 ed è stato presidente onorario del Bologna F.C dal 2014 al 2014. Morandi inoltre è un appassionato podista: ha corso in 10 maratone, tra le quali quelle di: New York, Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna e ha partecipato a 41 mezze maratone dal 1997 al 2016.

Vita privata: moglie e figli

Gianni Morandi si è sposato due volte. Dal primo matrimonio, con l’attrice Laura Efrikian, sono nati tre figli: Serena (venuta a mancare, purtroppo, a sole otto ore dal parto), Marianna nata nel 1969 e Marco, oggi quarantasettenne. La coppia si è detta addio nel 1979 e il cantante è convolato di nuovo a nozze nel 2004 con Anna Dan, la sua attuale consorte. Dal loro amore è venuto alla luce Pietro, nel 1997. Un grande dolore riguarda invece il suo passato: la morte della primogenita Serena, scomparsa prematuramente a sole otto ore dal parto. La piccola era nata dall’amore con la prima moglie di Morandi, Laura Efrikian. Molto attivo sui social, Gianni Morandi ha oltre un milione 300mila follower su Instagram, mentre su Facebook è seguito da 3 milione di persone.

Gianni Morandi: incidente

Gianni Morandi lo scorso 11 marzo è stato vittima di un brutto incidente domestico. Mentre stava bruciando alcune sterpaglie, ha perso l’equilibrio ed è caduto, provocandosi delle ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante, che tuttora deve portare delle fasciature, si è quasi completamente ripreso. Una notizia che ha fatto molto preoccupare i fan, ma ora il peggio sembra passato.