Chi vuol essere milionario, la bordata di Gerry Scotti al sindaco di Milano Beppe Sala

Nel corso della puntata di “Chi vuol essere milionario?” andata in onda ieri, giovedì 8 ottobre, il conduttore Gerry Scotti ha lanciato una “frecciatina” al sindaco di Milano, Beppe Sala. Il motivo? Una delle domande del telequiz per la concorrente Sara Ricciardo verteva sulle città più “bike-friendly” d’Italia, vale a dire dove la circolazione in bicicletta è meglio favorita dall’amministrazione (e la città meneghina sul tema è stata “presa di mira”).

A livello europeo come esempio di città virtuose sotto questo profilo sono state citate Copenaghen e Amsterdam. Tra le italiane invece Ferrara (che è la risposta corretta, e quindi è la città più “bike-friendly” del nostro Paese) e Milano. Le opzioni erano: Ferrara, Milano, Padova, Bolzano. Ebbene, la città d’Italia che detiene il record di piste ciclabili è Ferrara, dove si sono oltre 150 chilometri di poste ciclabili per una media di 1,14 metri per abitante. Milano, invece, è finita nel mirino delle critiche per le recentissime piste ciclabili realizzate vicino al centro che per alcuni cittadini hanno creato solo traffico e incidenti. Ed ecco a quel punto la bordata di Gerry Scotti a Beppe Sala: “Non basta disegnare delle strisce per terra per favorire le biciclette. Faccio un po’ il Del Debbio della situazione…”.

