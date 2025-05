Gerri streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della serie

Questa sera, lunedì 26 maggio 2025, alle ore 21.30 va in onda la quarta puntata della serie Gerri, in onda su Rai 1 con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. La serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. In tutto sono previste quattro puntate, per un totale di otto episodi. Ma dove vedere Gerri in tv e streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento per quattro settimane ogni lunedì dal 5 maggio alle ore 21.30 su Rai 1.

Gerri streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la fiction in qualsiasi momento in diretta streaming o on demand su Rai Play.

Quante puntate

In tutto sono previste quattro puntate, in onda ogni lunedì dal 5 maggio 2025. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Appuntamento a partire dal 5 maggio e fino al 26 maggio, data del finale della prima stagione. Ecco la programmazione completa.