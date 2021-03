Fulminacci, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 c’è anche Fulminacci: ma chi è il cantante in gara nella sezione “Campioni” della kermesse musicale in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo? Di seguito tutte le informazioni sulla sua carriera, la sua vita privata e le sue canzoni.

Biografia

Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, nasce a Roma il 12 settembre del 1997. Il suo debutto a livello discografico avviene nel 2019 con suo primo e al momento unico album, dal titolo La vita veramente.

Inserito da La Repubblica tra i migliori 15 dischi del 2019, l’album fa da apripista a un tour in programma da aprile a dicembre. Grazie a questo album, inoltre, Fulminacci vince la Targa Tenco come miglior Opera Prima e il Premio MEI come miglior giovane dell’anno.

A dicembre, inoltre, Fulimacci vince anche il Rockol Awards 2019 come artista dell’anno, mentre nel 2020 l’artista pubblica il singolo Canguro, che anticipa il nuovo progetto musicale, che dovrebbe uscire subito dopo la kermesse musicale.

L’artista ha anche partecipato due volte al tradizionale concerto del 1 maggio, l’ultimo dei quali si è disputato in streaming a causa della pandemia di Covid.

Vita privata: chi è la fidanzata

Ma chi è la fidanzata di Fulminacci? Della vita privata di Filippo Uttinacci, in realtà, non si sa molto. Dalle (poche) informazioni disponibili, però, il cantante sembrerebbe essere al momento single.

Canzoni

Tra le canzoni che hanno contribuito al suo successo, c’è Borghese in borghese e La vita veramente da cui prende il titolo anche il suo primo e al momento unico album.

E ancora i brani Una sera, San Giovanni e Canguro, fino a Un fatto tuo personale. Il brano che Fulminacci porterà al Festival di Sanremo 2021, invece, si chiama Santa Marinella, nome di una nota località balneare non molto distante dalla Capitale.

