Chi è Francesco Del Gaudio, l’attore di “Champagne” ospite a Sanremo 2025

Chi è Francesco Del Gaudio, l’attore di “Champagne” ospite a Sanremo 2025 nel corso della seconda serata? Nato il 24 aprile del 1999, Francesco Del Gaudio è uno degli attori principali di “Champagne”, la fiction Rai per la regia di Cinzia TH Torrini che ripercorre la storia e i successi di Peppino di Capri, in onda dal 18 febbraio su Rai 1.

L’attore salirà sul Palco dell’Ariston insieme al giovanissimo collega, Alessandro Gervasi. Diviso tra teatro, set e musica. Francesco nella serie mostrerà anche le sue doti artistiche di cantante e pianista. Ha studiato tromba jazz al Conservatorio e suona diverse percussioni: tammorra, cajon e djembe.

Diventato noto con il film “Benvenuti in casa Esposito” per la regia di Gianluca Ansanelli, ha lavorato anche all’apprezzatissima miniserie “La sposa” e poi a “Inganno”, serie Netflix con Monica Guerritore. Ha lavorato anche come doppiatore per il film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Streaming e tv

