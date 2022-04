Chi è Francesca Fialdini, la conduttrice di Ci vuole un fiore

Chi è Francesca Fialdini, la co-conduttrice di Ci vuole un fiore? Scelta per affiancare Francesco Gabbani in un nuovo progetto televisivo d’impronta green, Francesca Fialdini è un nome ben noto al pubblico di Rai 1, soprattutto perché conduce Da noi… a ruota libera. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Quanti anni ha e dove ha lavorato prima?

Francesca Fialdini è nata l’11 ottobre 1979 a Massa e ha iniziato a lavorare dapprima in radio come collaboratrice, in seguito come inviata del notiziario presente in A sua immagine della Rai. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di partecipare a diversi programmi e condurre eventi come il Premio Strega nel 2012 oppure Volo in diretta su Rai 3 con Fabio Volo. Ha condotto Unomattina nel 2013, La vita in diretta nel 2017 con Marco Liorni e In viaggio con lei su Rai 3 con Angela Rafanelli. Nella stagione 2019/2022 arriva al timone di Da noi… a ruota libera, programma ancora in onda in casa Rai. È apparsa anche in una puntata della serie TV Un passo dal cielo e ha pubblicato due romanzi: Il sogno di un venditore di accendini nel 2016 e Charlie l’ocarina nel 2019. Francesca Fialdini è presente sui social, in particolare Instagram dov’è seguita da 180mila follower.

Ora che abbiamo visto chi è la co-conduttrice della trasmissione, scopriamo dove vedere Ci vuole un fiore in streaming e diretta TV. Il programma arriva in prima serata su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 21:25. Per seguire lo show in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa la diretta streaming potete utilizzare RaiPlay, sia tramite desktop che tramite App.