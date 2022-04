Ci vuole un fiore: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Ci vuole un fiore è uno show green, il primo esperimento in casa Rai, condotto da Francesco Gabbani con la partecipazione di Francesca Fialdini. Si tratta di un programma di infotainment che tratta di tematiche green, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i telespettatori affrontando l’emergenza ambientale che ci ha colpito. Francesco Gabbani si cimenta in un ruolo da conduttore con un progetto che, in un primo momento, avrebbe dovuto prendere vita in due puntate. Al suo fianco c’è Francesca Fialdini, nome ben noto al pubblico di Rai 1. Ma cosa sappiamo di questo nuovo format? Quali sono le anticipazioni e gli ospiti? Quante puntate dura? Vediamo insieme tutte le informazioni a riguardo.

Anticipazioni e ospiti

Ci vuole un fiore è un programma di Matteo Catalano, Ernesto Assante, Giuseppe Bosin, Francesco Gabbani, prodotto in collaborazione con Ballandi. La regia è assegnata a Piergiorgio Camilli. In cosa consiste esattamente questo programma green condotto da Francesco Gabbani? È un nuovo appuntamento con il mondo dello spettacolo fatto di musica, danza e comicità, ma al tempo stesso mescola altri elementi e si focalizza sul mondo dell’ecologia e sostenibilità. Francesco Gabbani aveva svelato l’arrivo del programma attraverso un post Instagram. “Finalmente posso iniziare a parlarvi di un progetto a cui tengo molto e al quale sto lavorando da un po’ di tempo. Venerdì 8 aprile andrà in onda, in prima serata su Rai1, “Ci vuole un fiore” uno show di nuova concezione, uno spettacolo che avrò l’onore di condurre e dove si parlerà di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del nostro Pianeta”, ha raccontato il conduttore.

Ci vuole un fiore: quante puntate

In principio, il programma condotto da Francesco Gabbani doveva andare in onda con due puntate, ma è stato proprio il cantante a spiegare che, di comune accordo con la Rai, è stato necessario ridurre ad un’unica puntata, in onda venerdì 8 aprile 2022 in prima serata su Rai 1. “La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento”, ha precisato Gabbani.

Streaming e TV

Dove vedere in streaming e diretta TV Ci vuole un fiore? Il programma condotto da Francesco Gabbani arriva in prima serata su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022, un appuntamento unico per una serata soltanto a partire dalle ore 21:25. Per seguire in diretta TV il programma è necessario sintonizzarsi al primo canale del telecomando. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay, che è gratuita previa registrazione.