Chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli (conduttrice Sanremo 2022)

Chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli (co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2022)? Flavio Cattaneo è un noto dirigente del settore dei trasporti con un lungo passato nel mondo dell’imprenditoria in aziende del calibro di Telecom e della stessa Rai. Attualmente Cattaneo figura alla vicepresidenza di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, impresa ferroviaria privata di cui è stato anche amministratore delegato e azionista (lo è tuttora con una quota pari al 6 per cento del capitale sociale). Prima di conoscere l’attrice, Cattaneo ha sposato Cristina Goi, dalla quale ha avuto due figli.

Anche la Ferilli veniva da un matrimonio: l’attrice aveva già compiuto il grande passo con Andrea Perone, un avvocato con cui convolò a nozze nel 2003. Riguardo al matrimonio, in un’intervista al Corriere della Sera del 2009, l’attrice dichiarò: “Non credo che la coppia sia alla base dello sviluppo di una vita o di una personalità. Certo stare con qualcuno che si ama è parte della nostra esistenza, ma non è detto si debba realizzare per forza. Nel rapporto a due, solo alcune cose sono istintive, altre sono invece difficili da realizzare. Ecco perché ogni coppia che dura, per me, è miracolosa. È il terzo mistero della vita, dopo la nascita e la morte”. Ma conosciamo meglio il marito di Sabrina Ferilli, Falvio Cattaneo. Nato a Rho (Milano) nel 1963. Si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano e specializzato in finanza e direzione aziendale nel settore degli immobili presso la Sda Bocconi School of Management. In carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la prestigiosa onorificenza di Cavaliere del lavoro nel 2011. Nel dicembre dello stesso anno è stato nominato ‘uomo dell’anno’ dalla Staffetta quotidiana. Nel 2016, invece, è arrivata la nomina a ‘manager dell’anno’ a seguito di un sondaggio condotto da Milano-Finanza (all’epoca Cattaneo era dirigente del Gruppo Telecom Italia). Inoltre ha ricevuto il Premio Lombard Elite per aver fatto crescere la competitività dell’intero Paese.